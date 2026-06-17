Прокуратура требует изменить формулировку увольнения экс-главы Индустриального района

Напомним, господин Дробинин возглавлял Индустриальный район с октября 2021 года по конец января 2024-го и покинул должность после истечения срока контракта. Спустя некоторое время в отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в должности главы и мошенничестве. Ленинский райсуд приговорил его к штрафу в размере 1,8 млн руб. и запрету занимать определенные должности на четыре года. 5 мая текущего года Пермский краевой суд усилил ему наказание: экс-чиновник был приговорен к четырем годам лишения свободы. Сам господин Дробинин вины не признавал. Как говорят знакомые с ситуацией источники, свою позицию прокуратура обосновывает вступившим в силу обвинительным приговором.