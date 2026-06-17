Выставка оружия в Нижнем Новгороде 21 июня: макеты ВОВ и современные образцы

Посетителям покажут макеты охолощённого оружия времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения. В программе — демонстрация работы экспонатов с применением светозвуковых патронов, которые безопасно воспроизводят звуковые и визуальные эффекты выстрела, а также рассказ об истории легендарных образцов оружия СССР и России и возможность сделать памятные фотографии.