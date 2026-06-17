Выставка оружия в Нижнем Новгороде 21 июня: макеты ВОВ и современные образцы

21 июня с 13:00 до 15:00 на центральной площади Автозаводского парка Нижнего Новгорода пройдет интерактивная выставка «Оружие России — оружие Победы!». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Посетителям покажут макеты охолощённого оружия времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения. В программе — демонстрация работы экспонатов с применением светозвуковых патронов, которые безопасно воспроизводят звуковые и визуальные эффекты выстрела, а также рассказ об истории легендарных образцов оружия СССР и России и возможность сделать памятные фотографии.
Мероприятие организовано Нижегородским музеем «Холодной войны» и истории города Горького (1946−1991).
Ранее сообщалось, что выставка «По Высочайшим указаниям» открылась в Усадьбе Рукавишниковых.
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