Сергей Кравцов и Дмитрий Махонин обсудили развитие системы образования в Пермском крае

Глава министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов обсудил с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным развитие системы образования в Прикамье, вопросы профориентации школьников, увеличение количества кластеров по различным направлениям. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
В Прикамье отмечается уверенное динамичное развитие системы образования. Много внимания уделяется ранней профориентации школьников. Также в крае создается образовательная инфраструктура, возводятся новые школы, детсады, объекты сферы среднего профессионального образования (СПО). При этом ученики еще в школе получают возможность выбрать себе профессию и испытать себя в ней во время учебы.
За последние шесть лет в Пермском крае было возведено 33 детсада, 39 школ, 9 объектов СПО. В ближайшие четыре года краевые власти планируют построить еще шестьдесят учебных заведений, а до 2028 года пройдут капремонты в 57 школах и детсадах.
«Развиваем проект “Первая профессия”. Помогаем ученикам 8−11-х классов получить профессию, которая востребована на наших предприятиях. В обучении участвуют и сами компании. Они проводят практики на своих площадках и готовы взять ребят на работу сразу после выпуска. В мастерских для уроков технологии создаем условия, которые приближены в настоящему цеху, чтобы школьники могли освоить навыки рабочих профессий. В рамках федерального и регионального проектов устанавливаем современное оборудование — станки с ЧПУ и лазером, верстаки и инструменты», — отметил Дмитрий Махонин.
Также стороны обсудили расширение сети кластеров. Сейчас в Пермском крае создано 14 кластеров. В 2027 году планируется открыть еще четыре — по направлениям «Машиностроение», «Строительство», «Транспорт» и «Сельское хозяйство».