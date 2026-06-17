Сергей Кравцов и Дмитрий Махонин обсудили развитие системы образования в Пермском крае

«Развиваем проект “Первая профессия”. Помогаем ученикам 8−11-х классов получить профессию, которая востребована на наших предприятиях. В обучении участвуют и сами компании. Они проводят практики на своих площадках и готовы взять ребят на работу сразу после выпуска. В мастерских для уроков технологии создаем условия, которые приближены в настоящему цеху, чтобы школьники могли освоить навыки рабочих профессий. В рамках федерального и регионального проектов устанавливаем современное оборудование — станки с ЧПУ и лазером, верстаки и инструменты», — отметил Дмитрий Махонин.