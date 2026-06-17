В преддверии праздника ошибок: участников ЕГЭ поставило в тупик обычное слово

«В этом году словом-открытием для нас и для учеников, по-видимому, было слово “преддверие”. То есть многие затруднились это слово идентифицировать, хотя был дан контекст: в преддверии праздников, в преддверии юбилеев, в преддверии выходных дней», — рассказал эксперт.