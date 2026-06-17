Волгоградский «стобалльник» по истории рассказал о секрете успеха

Егор Дундуков, выпускник лицея № 1, рассказывает о своем приобщении к христианству, об изучении истории и том, как к предмету, ценность которого в наши дни пришлось еще раз переосмыслить, относятся его сверстники. Наш разговор получается неформальным, но серьезным и глубоким. Сложно поверить, что только вчера Егору, размышляющему отнюдь не детскими категориями, но в то же время не напускающего на себя искусственную взрослость, исполнилось 18.
О том, как школьник подготовился к ЕГЭ по истории на сто баллов, почему считает итоговую цифру не основным показателем знаний, а также о секрете правильного настроя на выпускной экзамен — в материале ИА «Высота 102».
«История должна быть вокруг каждого из нас».
— Историей я увлекался с детства. Сначала меня больше всего интересовал именно советский период. В школе же я стал расширять свои горизонты. Но учился не только по учебникам. На мой взгляд, очень важно именно твоё непосредственное участие — в патриотических акциях, конкурсах, слетах, — рассуждает Егор Дундуков. — Когда ты что-то делаешь, ты приобщаешься к своей истории. Я стал победителем Всероссийской олимпиады по основам православной культуры, призёром Международного конкурса сочинений «Без срока давности», победителем Всероссийского конкурса «Быть, а не казаться». Мы также издавали книгу про Красноармейский район, убирали территорию вокруг памятников, проводили десятки самых разных мероприятий.
Погрузившись в любимый предмет буквально с головой, выпускник волгоградского лицея № 1 считает, что современной молодежи нужно как можно больше новых форматов изучения истории.
— На мой взгляд, молодые люди недостаточно знают этот предмет. При всей нацеленности молодежной политики на результат — в данном случае на то, чтобы школьники знали историю не по вершкам, насильно мил не будешь. В конкурсах, олимпиадах и в проектах участвуют те, кто в этом заинтересован, — убежден школьник. — А нужно, чтобы история была вокруг всех нас. К примеру, введенные в школах «Разговоры о важном» — хороший формат донесения информации мягкой силой. Но для выросших детей, для современной молодежи, нужно что-то еще. К примеру, я читал в книгах об истории Севастополя, Нового Херсонеса. Но когда побывал там лично, прикоснулся к памятникам культуры и архитектуры, к документам, мое мышление буквально перевернулось. После той поездки я приобщился к христианству.
«Сдать историю на высокий балл было моим долгом».
Готовясь к выпускному экзамену, Егор Дундуков, конечно, думал о его результате, но все-таки ориентировался в первую очередь не на цифру.
— Как ни крути, экзамен — это некий уравнитель, выводящий общие показатели, — размышляет волгоградец. — Оценка за него, конечно, важна, но все-таки юношеский максимализм в данном вопросе не совсем уместен. Главное, на мой взгляд, трезво оценивать свои знания. Хотя, не скрою, получить сотню было крайне приятно. Этот результат стал общим шоком — и для меня, и для моих знакомых, и для родителей, и для педагогов. Около часа я был настолько ошарашен, что до конца не мог поверить! Потом наконец успокоился и понял: «Да, это действительно я!». Здорово, что тот путь с бессонными ночами, постоянными занятиями и подготовкой был пройден не зря. Цель достигнута!
Поддержка и вера в результат — лучшее, что, по мнению волгоградца, взрослые люди могут дать школьникам, объятым не только повышенным чувством ответственности, но и страхом неудачи.
— Конечно, определенная настроенность на успех есть у каждого. Но в нашей школе работа построена так, что ребята, которые этого успеха не добиваются, не отходят на второй план. Их не ругают, не корят, а действительно поддерживают, — рассказывает ученик. — Лично я уверен, что наши учителя — лучшие не только в Красноармейском районе, но и во всем городе. Ведь мой высокий результат — не единственный. Это целая система. Кроме доверия к самому себе и к своим силам, в момент подготовки чрезвычайно важна вера в своего учителя и наставника. В моей жизни важнейшую роль сыграли два педагога — учитель истории и обществознания Оксана Владимировна Аксенова и учитель русского языка и литературы Ольга Владимировна Шестых. Они повлияли на меня не просто как на ученика, но и как на человека с формирующимися ценностями и системой мировоззрения.
Результатов других экзаменов Егор Дундуков ждет с куда меньшим волнением, ведь именно от истории зависело будущее его поступления в заранее выбранный вуз — РАНХиГС.
— Я достаточно требователен к себе. Но на другие предметы я не делал такой высокой ставки. А вот хорошо сдать историю считал своим долгом, — заключает юноша.
Фото Егора Дундукова.