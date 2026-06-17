Волгоградский «стобалльник» по истории рассказал о секрете успеха

— Конечно, определенная настроенность на успех есть у каждого. Но в нашей школе работа построена так, что ребята, которые этого успеха не добиваются, не отходят на второй план. Их не ругают, не корят, а действительно поддерживают, — рассказывает ученик. — Лично я уверен, что наши учителя — лучшие не только в Красноармейском районе, но и во всем городе. Ведь мой высокий результат — не единственный. Это целая система. Кроме доверия к самому себе и к своим силам, в момент подготовки чрезвычайно важна вера в своего учителя и наставника. В моей жизни важнейшую роль сыграли два педагога — учитель истории и обществознания Оксана Владимировна Аксенова и учитель русского языка и литературы Ольга Владимировна Шестых. Они повлияли на меня не просто как на ученика, но и как на человека с формирующимися ценностями и системой мировоззрения.