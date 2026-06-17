В Воронеже построят акватермальный комплекс на Петровской набережной за 1,7 млрд

О возможном строительстве терм на Петровской набережной губернатор сообщал в конце 2023 года. Тогда власти рассматривали два проекта: по франшизе «Городские термы» за 5−6 млрд руб. от ее создателя Юрия Бычкова и другой за минимум 700 млн руб. от московского девелопера Андрея Козлова. В 2024 году комиссия под председательством губернатора одобрила предоставление без торгов в аренду 2,4 га для строительства комплекса. Итоговый вариант представил исполнительный директор ГК «Терма Наутико» Виктор Скрилев, построивший несколько таких комплексов в Мытищах и Ульяновске. Тогда планировалось за 1,2 млрд руб. построить три закрытых и четыре открытых бассейна, а также более 15 видов бань и саун. Приступить к строительству планировалось в первом квартале 2025 года, завершить — во втором квартале 2026 года.