Ростовский суд вынес приговор жительнице Мелитополя за финансирование терроризма

Следствие установило, что с декабря 2023 года по апрель 2024 года подсудимая, находясь дома в Мелитополе Запорожской области, перевела деньги на счет организации «Легион “Свобода России” (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Кроме того, с января по май 2024 года она перечислила средства со своего счета на банковские карты, применяемые ВСУ для сбора финансов на применяемое против Вооруженных Сил России вооружение и военную технику.