Курение на балконах жилых домов не будут запрещать в Беларуси по весомой причине, пишет БелТА.
Ранее «Комсомолка» писала, что курение на крыльце многоквартирных домов и общежитий могут запретить в Беларуси по новому законопроекту. Это новшество предлагается ввести по инициативе Министерства здравоохранения, говорит завотделением общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман. Вместе с тем депутат Елена Пархимчик назвала в контексте обсуждения сказала, какой вопрос может вызвать конфликты между соседями в Беларуси.
А вот запрет курения в окнах, на балконах и территории, которая прилегает к жилым многоэтажкам вводится не будет, хотя его возможность и обсуждалась. Ольга Бартман пояснила причину, почему инициатива не была поддержана рядом органов государственного управления:
«Ввиду того, что введение указанного запрета сопряжено со сложностями юридического характера, а также невозможностью практической реализации».
Тем временем Минфин сказал, в каком случае белорусские водители получают выплату в среднем по 6875 рублей.