Курение на балконах жилых домов не будут запрещать в Беларуси по весомой причине

Ранее «Комсомолка» писала, что курение на крыльце многоквартирных домов и общежитий могут запретить в Беларуси по новому законопроекту. Это новшество предлагается ввести по инициативе Министерства здравоохранения, говорит завотделением общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман. Вместе с тем депутат Елена Пархимчик назвала в контексте обсуждения сказала, какой вопрос может вызвать конфликты между соседями в Беларуси.