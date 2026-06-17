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В Евпатории открыли обновленную библиотеку имени Ильи Сельвинского

Капремонт провели впервые с момента основания учреждения в 1972 году.

Юношеская библиотека № 14 им. Ильи Сельвинского в Евпатории в Крыму открылась для посетителей после модернизации по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации городского округа.

В ходе капитального ремонта — первого с момента основания библиотеки в 1972 году — полностью обновили фасад здания, заменили оконные и дверные блоки. Подрядчик выполнил полный цикл отделочных и малярных работ во всех помещениях, обновил сантехническое оборудование, модернизировал системы отопления и электроосвещения. Безопасность обеспечат современные охранные и противопожарные приборы, а также система видеонаблюдения.

«Это не просто ремонт — это новое дыхание нашего культурного пространства, это забота о будущем, о наших детях, о сохранении традиций чтения», — подчеркнула глава города Галина Герасимова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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