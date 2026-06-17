Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам показали внешний вид будущего сквера в Новинках

Идею создания сквера озвучили жители района на встрече с региональными и местными властями еще в ноябре 2025 года.

Проект сквера в Новинках набрал почти 1,5 тыс. голосов и стал одним из победителей рейтингового голосования за благоустройство по программе ФКГС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Реализация проекта запланирована на 2027 год. Идею создания сквера озвучили жители района на встрече с региональными и местными властями еще в ноябре 2025 года.

Под сквер выделят 6,5 га. Там появятся просветительский павильон, спортплощадка с амфитеатром, современный детский игровой комплекс, живописный пешеходный мост. Высокий уровень безопасности обеспечат камеры видеонаблюдения и зонирование территории.

К разработке проектно-сметной документации приступят в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что окончание ремонта 10-го корпуса Нижегородского кремля снова передвинули.