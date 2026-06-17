Нижегородцам показали внешний вид будущего сквера в Новинках

Проект сквера в Новинках набрал почти 1,5 тыс. голосов и стал одним из победителей рейтингового голосования за благоустройство по программе ФКГС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Реализация проекта запланирована на 2027 год. Идею создания сквера озвучили жители района на встрече с региональными и местными властями еще в ноябре 2025 года.
Под сквер выделят 6,5 га. Там появятся просветительский павильон, спортплощадка с амфитеатром, современный детский игровой комплекс, живописный пешеходный мост. Высокий уровень безопасности обеспечат камеры видеонаблюдения и зонирование территории.
К разработке проектно-сметной документации приступят в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что окончание ремонта 10-го корпуса Нижегородского кремля снова передвинули.