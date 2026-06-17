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Из аэропорта Перми с 16 июня не могут отправить авиарейс в Сочи

Росавиация несколько раз закрывала воздушное пространство черноморского аэропорта.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация в течение последних двух суток несколько раз вводила и снимала ограничения на работу аэропорта в Сочи. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, в «Большом Савино» с 05:05 16 июня задерживается вылет авиарейса FV 6140 в Сочи. Предварительное время вылета из Перми перенесли на 02:35 18 июня. Также задержкой до 06:55 18 июня вылетит перенесенный с 05:05 17 июня авиарейс FV 6130.

Это не все изменения в расписании Международного аэропорта «Пермь» на 17 июня. Задерживается вылет еще одного авиарейса в Сочи. N4 / ЕО 424 должен был вылететь в 07:15, затем его перенесли на 20:40. Авиарейс IO 483 «Пермь — Баку» задержали с 23:10 до 00:20 18 июня.