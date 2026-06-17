Из аэропорта Перми с 16 июня не могут отправить авиарейс в Сочи

Это не все изменения в расписании Международного аэропорта «Пермь» на 17 июня. Задерживается вылет еще одного авиарейса в Сочи. N4 / ЕО 424 должен был вылететь в 07:15, затем его перенесли на 20:40. Авиарейс IO 483 «Пермь — Баку» задержали с 23:10 до 00:20 18 июня.