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Авиационную бомбу времен ВОВ под камерой взорвали в Волгограде

Отголосок войн прошлого века обнаружили во время земляных работ в Дзержинском районе Волгограда.

Специалисты пиротехнического расчета Донского спасательного центра помогли обезвредить авиационный снаряд 80-летней давности, сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области.

Фугасную бомбу весом 50 килограммов в Дзержинском районе областного центра нашли еще 11 июня во время земляных работ. Опасный отголосок Великой Отечественной войны оцепили до приезда специалистов-взрывотехников. Они, прибыв в город-герой, со всеми предосторожностями извлекли находку и вывезли ее в безопасное место. Там снаряд ФАБ-50 они уничтожили методом подрыва.

Такие артефакты времен Сталинградской битвы в городе-герое обнаруживаются нередко. Так, в апреле специалистам пришлось обезвреживать сразу два еще более крупных снаряда.

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