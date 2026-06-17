Авиационную бомбу времен ВОВ под камерой взорвали в Волгограде

Специалисты пиротехнического расчета Донского спасательного центра помогли обезвредить авиационный снаряд 80-летней давности, сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области.
Фугасную бомбу весом 50 килограммов в Дзержинском районе областного центра нашли еще 11 июня во время земляных работ. Опасный отголосок Великой Отечественной войны оцепили до приезда специалистов-взрывотехников. Они, прибыв в город-герой, со всеми предосторожностями извлекли находку и вывезли ее в безопасное место. Там снаряд ФАБ-50 они уничтожили методом подрыва.
Такие артефакты времен Сталинградской битвы в городе-герое обнаруживаются нередко. Так, в апреле специалистам пришлось обезвреживать сразу два еще более крупных снаряда.