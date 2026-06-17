Томская область планирует развивать новые турмаршруты с партнерами

Новые маршруты для путешественников планируют разрабатывать в Томской области совместно с Ярославским регионом и Москвой. Соответствующие договоренности, отвечающие главным задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», достигнуты на форуме «Путешествуй!», сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.
VI Международный туристический форум «Путешествуй!» проходил в Москве с 10 по 14 июня. В качестве участника Томская область представила на своем стенде продукцию местных производителей, в том числе биомороженое и лимонады из таежных дикоросов. Делегация региона и представители Ярославской области подписали соглашение о совместном развитии туристических потоков, детского, молодежного, семейного и делового туризма, создании совместных маршрутов.
Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области и комитет по туризму Москвы, помимо совместного развития турпотоков, создания маршрутов и продвижения туристического потенциала на международных рынках, договорились уделить внимание интеграции томских электронных сервисов с московской цифровой платформой РУССПАСС.
«Томская область — молодежный, гостеприимный и самобытный регион, который способен удивить даже самых опытных путешественников», — отметил заместитель губернатора Томской области Николай Слепнев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.