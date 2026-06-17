Более 70 артистов привёз «Театральный поезд» в Нижний Новгород

Утром 14 июня на Московском вокзале участников торжественно встретили представители министерства культуры и местного театрального сообщества; для гостей выступил Нижегородский губернский оркестр. В региональной программе приняли участие Нижегородский ТЮЗ, театр кукол, Дом актёра и уличные площадки на Большой Покровской. На сценах показали спектакли для детей, молодёжи и взрослых — среди постановок были представления Казанского ТЮЗа, Набережночелнинского театра кукол, Ульяновского драмтеатра и других коллективов. Центр театрального мастерства показал фрагменты музыкально‑поэтической постановки «Вертинский».