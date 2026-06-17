Более 70 артистов привёз «Театральный поезд» в Нижний Новгород

Нижний Новгород принял всероссийский проект «Театральный поезд»: 14−15 июня его мероприятия посетили около 2,5 тысячи человек. Проект, посвящённый 150‑летию Союза театральных деятелей России и реализованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, привёз в город свыше 70 артистов из Казани, Набережных Челнов, Ульяновска, Йошкар‑Олы и Альметьевска.
Утром 14 июня на Московском вокзале участников торжественно встретили представители министерства культуры и местного театрального сообщества; для гостей выступил Нижегородский губернский оркестр. В региональной программе приняли участие Нижегородский ТЮЗ, театр кукол, Дом актёра и уличные площадки на Большой Покровской. На сценах показали спектакли для детей, молодёжи и взрослых — среди постановок были представления Казанского ТЮЗа, Набережночелнинского театра кукол, Ульяновского драмтеатра и других коллективов. Центр театрального мастерства показал фрагменты музыкально‑поэтической постановки «Вертинский».
Одним из центральных событий стала встреча с амбассадором проекта, народной артисткой России Александрой Захаровой, которая отметила уникальность и объединяющую силу инициативы. Проект завершился символической передачей эстафеты нижегородским труппам: Нижегородский ТЮЗ и Дзержинский театр драмы поедут с гастрольной программой в Саранск и Рязань.
«Театральный поезд» объединяет 160 российских театров и проходит при поддержке министерства культуры; кульминацией станет прибытие двух составов из Владивостока и Севастополя в Москву 30 июня.