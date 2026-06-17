В Калининграде возобновили ямочный ремонт дорог после затяжных дождей. Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.
Специалисты проводят профилировку обочин в Прегольском микрорайоне и на улице Сызранской. Там же ремонтируют критически повреждённые участки проезжей части.
«После затяжных дождей подрядчики МКУ “ГДСР” активизировали текущий ремон на городских улицах. Бригады дорожных рабочих можно встретить на Чайковского, Железнодорожной, Батальной, Интернациональной, Кирпичной, Емельянова и на Московском проспекте», — рассказали в администрации.
Ранее сообщали, что из-за суровой зимы затраты на содержание дорог в Калининградской области выросли почти вдвое. Губернатор Алексей Беспрозванных говорил о выделении на эти цели дополнительных 200 миллионов рублей.
Прошедшая зима стала одной из самых холодных в области в XXI веке. Температура практически не поднималась выше нуля в течение двух месяцев. Дороги после морозов покрылись ямами и трещинами, что стало особенно заметно с приходом весны. Подробнее о состоянии улиц в городе — в материале «Ямы после зимы».