В Ростовском облсуде представили имена мировых судей региона

Без ограничения срока полномочий назначены четверо судей: Махмуд Тагиров в Волгодонском районе на участке № 7, Илона Шанаурова в Зимовниковском, на участке № 2, Борис Шкондин в Каменском районе, его участок № 6, а также Вадим Демьянов в Октябрьском районе на участке № 3.