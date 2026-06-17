В Ростовском облсуде представили имена мировых судей региона

В Ростовском областном суде представили для утверждения кандидатуры мировых судей региона. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
16 июня на заседании Законодательного Собрания Ростовской области председатель суда Василий Тарасов представил кандидатов. По итогам обсуждения на трехлетний срок судьей избрана Светлана Немченко. Она будет работать в Шахтинском судебном районе на участке № 1.
Без ограничения срока полномочий назначены четверо судей: Махмуд Тагиров в Волгодонском районе на участке № 7, Илона Шанаурова в Зимовниковском, на участке № 2, Борис Шкондин в Каменском районе, его участок № 6, а также Вадим Демьянов в Октябрьском районе на участке № 3.
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