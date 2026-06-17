Умер рок-саксофонист и сооснователь группы Chicago Уолтер Паразайдер

Смерть музыканта подтвердила и его дочь Фелиша. «Мой отец, мой герой ушел. Не будет больше боли. Не будет больше борьбы… Это худший год из последних шести… И я благодарна, что мой папа больше не мучается», — написала она в своем аккаунте в соцсетях.