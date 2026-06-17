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Макрон заявил, что страны G7 договорились усилить давление на Россию

На саммите стран «Большой Семерки» (G7) участницы организации договорились усилить давление на Россию, в том числе с помощью санкционных ограничений. Об этом в среду, 17 июня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

На саммите стран «Большой Семерки» (G7) участницы организации договорились усилить давление на Россию, в том числе с помощью санкционных ограничений. Об этом в среду, 17 июня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

— Мы взяли на себя обязательство усиливать давление, в том числе путем укрепления наших санкций, — отметил французский лидер.

Также он указал на намерение стран G7 бороться с так называемым «теневым флотом» России, передает газета Le Figaro.

Ранее министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова заявила, что страна не поддерживает ряд готовящихся санкций Евросоюза (ЕС) против России, в частности ограничений в отношении патриарха Кирилла и российской энергетики. Дипломат объяснила, что ограничения против патриарха дадут повод говорить о вмешательстве европейских стран в церковные дела.

В свою очередь президент США Дональд Трамп отметил, что восстановление санкций против российской нефти находится на рассмотрении и зависит от динамики цен на нефть.

15 июня глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что европейские санкции разрушают российскую экономику «по кирпичику».

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