Макрон заявил, что страны G7 договорились усилить давление на Россию

Ранее министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова заявила, что страна не поддерживает ряд готовящихся санкций Евросоюза (ЕС) против России, в частности ограничений в отношении патриарха Кирилла и российской энергетики. Дипломат объяснила, что ограничения против патриарха дадут повод говорить о вмешательстве европейских стран в церковные дела.