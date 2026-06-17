Какой сегодня праздник: День клубники

Международный день суши появился в 2009 году. По одной из версий, его инициатором стал американец Крис Де Мей — он создал посвящённую суши страницу в социальной сети, которая быстро набрала популярность. Суши (в Японии произносится как «суси») в переводе означает «кислый рис». Изначально блюдо готовили из ферментированного риса — он служил консервантом для длительного хранения рыбы. Основные компоненты — приправленный уксусом рис и морепродукты (рыба, креветки, краб и т. д.). Обучение суши‑повара в Японии традиционно занимает не менее 10 лет. Сейчас требования смягчились: 2 года на освоение приготовления риса и ещё 3 — на работу с рыбой. Идеальная температура подачи — близкая к температуре тела человека, чтобы полностью раскрыть вкус. В России суши весьма популярны. По данным аналитической компании NTech, за первые 9 месяцев 2025 года в России было реализовано 19 тысяч тонн готовых суши и роллов. Это на 90% больше в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.