Какой сегодня праздник: День клубники

День клубники отмечают ежегодно 18 июня. Это неофициальный праздник, посвященный одной из самых популярных летних ягод. Праздник был учреждён в 2012 году по инициативе Российского союза огородников и дачников. Дата выбрана в период активного созревания клубники — так праздник стал символом начала ягодного сезона и лета. Хотя в быту мы называем эту ягоду клубникой, с ботанической точки зрения это крупноплодная садовая земляника. Помимо традиционной красной, существуют сорта жёлтого, белого и бордового цветов. Каждая ягода содержит до 200 семян — и они расположены не внутри, а снаружи плода. Клубника — отличный источник витамина C: 100 г ягоды покрывают около 60% суточной потребности.
Международный день суши появился в 2009 году. По одной из версий, его инициатором стал американец Крис Де Мей — он создал посвящённую суши страницу в социальной сети, которая быстро набрала популярность. Суши (в Японии произносится как «суси») в переводе означает «кислый рис». Изначально блюдо готовили из ферментированного риса — он служил консервантом для длительного хранения рыбы. Основные компоненты — приправленный уксусом рис и морепродукты (рыба, креветки, краб и т. д.). Обучение суши‑повара в Японии традиционно занимает не менее 10 лет. Сейчас требования смягчились: 2 года на освоение приготовления риса и ещё 3 — на работу с рыбой. Идеальная температура подачи — близкая к температуре тела человека, чтобы полностью раскрыть вкус. В России суши весьма популярны. По данным аналитической компании NTech, за первые 9 месяцев 2025 года в России было реализовано 19 тысяч тонн готовых суши и роллов. Это на 90% больше в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Международный день пикника призывает отложить заботы и провести время на свежем воздухе в компании близких. Хотя традиции трапез на природе существуют много веков, само слово «пикник» появилось в конце XVIII века во Франции. Оно образовано от двух французских слов: piquer — «клевать», «кусать»; nique — «мелочь», «пустяк». Изначально пикник означал неформальную трапезу, где каждый приносил что‑то своё. Считается, что моду на пикники в современном понимании завели французы после 1789 года, когда королевские парки открыли для публики. Самый большой пикник в мире состоялся в Лиссабоне в 2009 году: в нем приняли участие более 22 000 человек. Международный день пикника — отличный повод вырваться из рутины, насладиться летом и общением.