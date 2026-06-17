В Калининграде прошли учения по ликвидации аварий на теплосетях

«Тренировка прошла в условиях, максимально приближенных к реальным. Это необходимо, чтобы подготовить персонал к внештатным ситуациям, риск которых сильно возрастает в отопительный сезон. Пример — аномальные морозы прошлой зимы. Чтобы ликвидировать аварии в сжатые сроки и доставлять минимальный дискомфорт жителям, предприятия и службы региона начинают подготовку ещё с лета», — пояснил министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз.