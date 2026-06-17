В Калининграде прошли учения по ликвидации аварий на теплосетях

17 июня на газовой теплостанции «Западная» в Калининграде прошли противоаварийные учения: специалисты отрабатывали действия при утечке газа. Станция обеспечивает теплом и горячей водой более 50 многоквартирных домов, школы и детские сады в Центральном районе.
Объект построили в 2025 году по программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» при поддержке Фонда развития территорий. Это один из ключевых теплоисточников города.
По легенде учений, на станции произошла утечка газа. Персонал «Калининградтеплосети» тренировался её обнаруживать и устранять, а также оперативно сообщать в экстренные службы. В тренировке участвовали все подразделения теплосети, аварийная бригада «Калининградгазификации», пожарные МЧС, спасатели «Спасателя», скорая помощь и оперативные группы УМВД.
«Тренировка прошла в условиях, максимально приближенных к реальным. Это необходимо, чтобы подготовить персонал к внештатным ситуациям, риск которых сильно возрастает в отопительный сезон. Пример — аномальные морозы прошлой зимы. Чтобы ликвидировать аварии в сжатые сроки и доставлять минимальный дискомфорт жителям, предприятия и службы региона начинают подготовку ещё с лета», — пояснил министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз.
Сейчас коммунальные предприятия региона готовятся к предстоящему сезону. В 2026 году запланированы капитальные ремонты теплосетей, строительство газовой котельной на улице Киевская и в Чкаловске, а также техперевооружение котельных на улице Подполковника Емельянова и проспекте Победы.