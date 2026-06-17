Перевозчика на два автобусных маршрута выбрали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершился прием заявок на конкурс перевозчиков на автобусные маршруты №№ 2 и 92. Об этом сообщили в ЦРТС.
Так, обслуживать маршруты будет АО «Нижегородпассажиравтотранс». Компания стала единственной, кто отправил заявку на конкурс. Госконтракт с перевозчиком заключат на период с 1 июля 2026 года по 31 июля 2027 года.
Напомним, что автобус № 2 курсирует по маршруту «Микрорайон Верхние Печеры — Автовокзал “Щербинки”, а № 92 — “Улица Левинка — Улица Усилова”.
Ранее сообщалось, что приложение для отслеживания автобусов перестало работать у нижегородцев.