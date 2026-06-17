Нижегородский пловец Олег Костин взял золото на чемпионате России по плаванию

В Казани завершился чемпионат России по плаванию, который проходил с 6 по 11 июня. Одним из самых ярких событий турнира стало выступление воспитанника нижегородской спортивной школы «Сормово» Олега Костина. В напряжённой борьбе с лидерами российского плавания он завоевал золотую медаль на дистанции баттерфляем, показав время 22,79 секунды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.