Отцовству — да: экспертный доклад о поддержке родительской вовлеченности

Роли мужчин в семейных отношениях стали более разнообразными и сложными, а требования общества — более высокими и часто противоречивыми. Абсолютное большинство отцов хотят как можно больше участвовать в воспитании детей, но это нужно совмещать с другими аспектами жизни, например карьерой. Тому, как помочь мужчинам найти себя в новой реальности, посвящен экспертный доклад «Культура отцовства: от единой модели добытчика к многообразию ролей», который подготовили в АНО «Национальные приоритеты». На XI Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» его представила руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова.
Смена модели.
Патриархальная модель, в которой мужчине отводилась роль сурового кормильца семьи, в российском обществе больше не работает, отношения в семьях стали более гибкими и многообразными, отмечают авторы доклада. Требования к отцам заметно изменились меньше чем за десятилетие: если в 2019 году 20% россиян считали, что хороший отец — это тот, кто содержит семью, то к 2025 году этого мнения придерживаются лишь 8% опрошенных. Доля тех, кто ставит на первое место участие в воспитании, напротив, выросла с 18 до 31%. От мужчины ждут не только возможности содержать семью, но и реального включения в жизнь ребенка. Однако переход к новой модели семейных взаимоотношений затруднен, отмечают авторы доклада.
Как рассказала Юлия Грязнова, был проведен опрос. Мужчин спрашивали: «С кем вы себя ассоциируете?» Показательно, что с отцом себя идентифицируют 74% мужчин, а с мужем — 35%. Кроме того, 89% отцов считают участие в жизни семьи важным и сами хотят уделять детям больше времени и внимания. Но в среднем сейчас папы проводят с ними лишь 35 минут в день, а 18% — меньше 5 минут в день. Как подчеркнула в своем выступлении Юлия Грязнова, это огромный разрыв с тем, чего бы они хотели. Как примирить между собой все мужские роли, а главное, помочь отцам быть и чувствовать себя вовлеченными, разбирались эксперты.
Патриархальная модель, в которой мужчине отводилась роль сурового кормильца семьи, в российском обществе больше не работает.
Более успешному вовлеченному отцовству способствует усиление государственной поддержки. Нацпроекты «Семья» и «Молодёжь и дети», запущенные в 2025 году, направлены на создание условий для благополучия семей и гармоничного развития детей, где роль вовлеченного отца — одна из ключевых. В 2025 году почти 14% получателей пособия по уходу за ребенком — мужчины, в 2020 году их было около 2%.
Модельный ряд для папы.
Эксперты подчеркивают, что главное препятствие для вовлеченности — сложный внутренний конфликт. Общество требует от мужчины быть одинаково успешным в роли добытчика, партнера для жены, заботливого родителя и развивающего наставника. Переключаться между строгостью на работе и эмпатией дома непросто, отмечают авторы доклада.
«Мужчина сегодня как будто оказался в зеркальной комнате. С одной стороны — образ добытчика: жесткий, конкурентный. Дома от него ждут мягкости, эмпатии, умения слушать. Но нельзя быть идеальным во всех ролях сразу. Мужчина постоянно должен кому-то что-то доказывать, а внутри пустота, потому что он нигде не может быть настоящим», — описывает ситуацию Алексей Павленко, групповой психотерапевт, директор Института групповой терапии «Интеграция».
Еще одна проблема, которую отмечают эксперты, — отсутствие у мужчины социально признанного права на усталость. Более половины опрошенных борются со стрессом в одиночку, не обращаясь ни к психологам, ни к близким. Как подчеркнула в своем выступлении Юлия Грязнова, 22% респондентов затрудняются ответить на вопрос: «Как вы справляетесь со своим состоянием эмоционального выгорания?» Часто человек вообще не осознает, есть оно у него или нет.
Эксперты предлагают отойти от идеи «единственно правильного» отца и выбирать из 13 ролевых моделей. Например, «терапевта», создающего безопасную эмоциональную среду или «героя», воспитывающего мужество. «Ремесленник» учит делом, «игровой» дурачится с ребенком. Все это варианты отцовской вовлеченности. Такой выбор снимает с мужчины груз вины: необязательно исполнять все роли или одну единственно одобряемую. Достаточно найти свой собственный вариант — походы, доверительные разговоры или честное признание: «Я устал, давай просто поиграем», подчеркивают авторы доклада.
Работодатель на стороне отцов.
Кадровая политика компаний может препятствовать отцовской вовлеченности сотрудников, но способна стать и серьезной опорой. В докладе приводится пример компании, которая сделала поддержку отцов важной частью корпоративной социальной политики.
На заводе «Азот» в Кемерове работают 6 тысяч человек, 70% из них — мужчины. Здесь выплачивают 1 миллион рублей за рождение каждого ребенка, предоставляют родителям гибкий график, дополнительный отпуск 1 сентября и ДМС с правом на медицинские обследования для детей.
Исследования показывают: отцы, активно участвующие в жизни детей, меньше склонны к рискованному поведению и внимательнее относятся к здоровью.
Екатерина Крепс, директор по социальным вопросам КАО «Азот», рассказывает: «82% участников программы “Миллион за рождение ребенка” — мужчины. Один сотрудник пришел за вторым миллионом и сказал: “Вы продолжайте, я приду к вам еще раз”».
Здесь также есть корпоративный мужской хор, клубы рыбаков и охотников, патриотический лагерь «Отцы и дети». Такое внимание к семейным сотрудникам повышает их лояльность к работодателю. Укомплектованность кадрами на «Азоте» — 100%, а индекс вовлеченности персонала за последние два года вырос на 13 пунктов.
Вместе — сила.
В своем выступлении Юлия Грязнова отметила особую роль сообществ, в частности отцовских. Тем более сейчас есть тренд на их развитие. Но отцовские сообщества пока не поддерживаются. При этом есть материнские сообщества и форумы — такая же поддержка необходима и мужчинам.
Если говорить о том, что они дают участникам, стоит отметить нормализацию стыда. Грязнова отметила: «Очень часто у отца не получается что-то сделать с ребенком. И тут он видит, что есть другой отец, у которого тоже не получается. Это нормально, он наконец узнает, что он не один такой неудачник. И дальше они могут обсудить, что нужно сделать. И все-таки найдется тот, кто решает проблему».
А кроме того, такие сообщества — безопасное пространство для уязвимости. Многим мужчинам трудно проявлять слабость, особенно перед членами семьи, для которых он сам должен быть опорой и защитником. Как отметила Юлия Грязнова: «Только в мужском сообществе мужчина может признаться, что он устал».
Здоровое отцовство.
Исследования показывают: отцы, активно участвующие в жизни детей, меньше склонны к рискованному поведению, внимательнее относятся к своему здоровью и чаще проходят диспансеризацию. В целом вовлеченное отцовство дает мощный стимул жить дольше, чтобы быть рядом с близкими, поддерживать в трудную минуту и радоваться их успехам.
«Я 20 лет не ходил в тренажерный зал. Но сын стал заниматься айкидо — и я пошел. Теперь мы вместе, но каждый со своим делом. Ребенок заразил меня спортом, а не я его», — делится Андрей Шалимов, многодетный отец, блогер.
Дети, чьи отцы активно участвуют в их жизни, в целом более успешны и ментально устойчивы. Например, они на 41% реже сталкиваются с депрессией в подростковом возрасте и на 28% реже — с поведенческими проблемами. У девочек отцовская поддержка в 10−12 лет снижает риск депрессии к 16 годам на 57%.
«Успешный отец успешен настолько, насколько успешны его дети. Вот это правило должно быть всегда и во все времена», — уверена Лариса Санатовская, исполнительный директор Национальной родительской ассоциации.
Авторы экспертного доклада приходят к выводу: современное отцовство дает возможность быть разным, признавать ошибки и открывать мир вместе с ребенком. Задача государства, бизнеса и общества — помочь найти свой путь к отцовству в новой противоречивой реальности.