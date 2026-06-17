Отцовству — да: экспертный доклад о поддержке родительской вовлеченности

Как рассказала Юлия Грязнова, был проведен опрос. Мужчин спрашивали: «С кем вы себя ассоциируете?» Показательно, что с отцом себя идентифицируют 74% мужчин, а с мужем — 35%. Кроме того, 89% отцов считают участие в жизни семьи важным и сами хотят уделять детям больше времени и внимания. Но в среднем сейчас папы проводят с ними лишь 35 минут в день, а 18% — меньше 5 минут в день. Как подчеркнула в своем выступлении Юлия Грязнова, это огромный разрыв с тем, чего бы они хотели. Как примирить между собой все мужские роли, а главное, помочь отцам быть и чувствовать себя вовлеченными, разбирались эксперты.