Самолет-разведчик Британии облетел Калининградскую область

Далее самолёт изменил курс и продолжил полёт на восток над Литвой, следуя вдоль границы Калининградской области. Затем он развернулся над Каунасом и взял курс на юго-запад. Вскоре после этого он направился строго на запад, оставаясь близко к границе Российской Федерации.