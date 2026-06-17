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Самолет-разведчик Британии облетел Калининградскую область

Британский самолет-разведчик 17 июня крутился вокруг Калининграда.

Источник: Комсомольская правда

Британский разведывательный самолёт Boeing RC-135W Rivet Joint вновь крутился вокруг Калининградской области и исследовал границы Российской Федерации, пролетая над Литвой и Польшей. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолёт взлетел с британской базы Уоддингтон около 10:40 по Москве 17 июня и направился на восток. Над Клайпедой в Литве он совершил несколько кругов над Балтийским морем вдоль побережья Калининградской области.

Далее самолёт изменил курс и продолжил полёт на восток над Литвой, следуя вдоль границы Калининградской области. Затем он развернулся над Каунасом и взял курс на юго-запад. Вскоре после этого он направился строго на запад, оставаясь близко к границе Российской Федерации.

Некоторое время самолёт также изучал границу России и Польши, после чего улетел восвояси, не приблизившись на опасное расстояние к воздушному пространству РФ.

Ранее KP.RU сообщил, что британские разведывательные самолеты регулярно крутятся вокруг российских границ, особенно часто — над Чёрным морем.

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