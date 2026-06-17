В Таврическом районе Омской области установят 9 станций связи

Современные базовые станции сотовой связи появятся в 2026 году в девяти населенных пунктах Таврического района Омской области, сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона. Качество сотовой связи и мобильного интернета улучшат при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Как отметили в министерстве, развитие цифровой инфраструктуры в Таврическом районе стало возможным благодаря активному участию местных жителей в ежегодном голосовании. По его результатам определили приоритетные территории для строительства базовых станций. В список вошли деревни Новотелегино, Черниговка, Тихорецкое, Байдалин, Андреевка, Березовка, Пальцевка, станция Стрела и Отделение № 1 Опытного Хозяйства СибНИИСХОЗа.
«Доступная связь и интернет должны быть и в самых отдаленных точках нашего региона. По итогам этого года планируем обеспечить связью около 11,5 тысячи омичей», — отметил первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.