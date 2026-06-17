Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух районах Калининградской области нашли 42 авиабомбы времён войны

Все боеприпасы пиротехники МЧС уничтожили на полигоне.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области пиротехники эвакуировали и уничтожили 42 авиабомбы, найденные в Черняховском и Нестеровском округах. Об этом региональное управление МЧС пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 17 июня.

В карьере в районе посёлка Ново-Каменское обнаружили 41 кумулятивную авиационную бомбу весом по 4 кг каждая. Ещё один фугасный боеприпас массой 50 кг нашли возле Знаменки во время сельхозработ. Всё вывезли и уничтожили на полигоне.

С начала 2026 года в регионе обнаружено и уничтожено 19 751 взрывоопасных предметов, в том числе 87 авиабомб", — добавили в ведомстве.

В начале июня в Калининградской области нашли и уничтожили шесть фугасных авиабомб весом по 100 кг каждая. Мы показывали, как проходила операция.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше