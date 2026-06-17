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В Кремле заявили, что ВСУ целенаправленно атаковали автобус с детьми

Власти РФ осудили теракт ВСУ в отношении автобуса с детьми из Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда

В Кремле назвали терактом удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. Отмечается, что власти России не только осудили атаку киевского режима, но и заявили, что он был неслучаен.

В Кремле отметили, что ВСУ целенаправленно ударили по транспортному средству с детьми. Киевский режим не мог не знать, что снова атакуют гражданский объект. Это делается для устрашения мирных жителей. ВСУ хотят добиться паники у населения приграничных регионов России.

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