В Курской области открыли 6 новых фельдшерских пунктов

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), построенные по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», заработали в шести населенных пунктах Курской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Новые учреждения первичного звена здравоохранения получили лицензию и открылись в селах Гущино, Останино, Кривец, Мяснянка, Заречье и 1-е Засеймье. Все они вошли в структуру Солнцевско-Мантуровской центральной районной больницы.
Например, в зданиях Останинского и Мяснянского фельдшерских пунктов оборудовали кабинеты врача общей практики, процедурные, прививочные и смотровые с гинекологическим креслом, зоны ожидания. Учреждения укомплектовали медицинским оборудованием.
«Всего в этом году в Мантуровском районе уже заработали 6 фельдшерско-акушерских пунктов, а до конца года здесь будет уже 10 новых объектов. Благодарю руководство страны и нашего губернатора за внимание к здравоохранению региона. Строительство ФАПов в сельской местности очень важно. Благодаря им люди смогут получать помощь с выполнением элементарных процедур в шаговой доступности, не выезжая в районные больницы», — добавила министр здравоохранения Курской области Светлана Ермолова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.