В Курской области открыли 6 новых фельдшерских пунктов

«Всего в этом году в Мантуровском районе уже заработали 6 фельдшерско-акушерских пунктов, а до конца года здесь будет уже 10 новых объектов. Благодарю руководство страны и нашего губернатора за внимание к здравоохранению региона. Строительство ФАПов в сельской местности очень важно. Благодаря им люди смогут получать помощь с выполнением элементарных процедур в шаговой доступности, не выезжая в районные больницы», — добавила министр здравоохранения Курской области Светлана Ермолова.