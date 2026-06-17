Мужчину нашли мертвым в родильном зале больницы в КНР через месяц после пропажи

Сотрудники городской больницы в китайском городе Бэнбу нашли в заброшенном помещении бывшего родильного отделения тело 80-летнего пациента, который пропал без вести месяц назад. Об этом сообщило китайское издание «Хунсин Синьвэнь».
Инцидент произошел в провинции Аньхой. Пожилого мужчину госпитализировали в хирургическое отделение на седьмом этаже после падения. На следующие сутки после поступления пациента персонал не смог найти его в палате. После масштабных поисков с участием полиции и волонтеров мужчина по-прежнему числился пропавшим.
Спустя месяц сотрудники медицинского учреждения обратили внимание на специфический запах, который исходил из неиспользуемого помещения на пятом этаже, где ранее находилось родильное отделение. После вскрытия двери работники больницы обнаружили тело пропавшего, передает издание.
10 марта СМИ сообщили, что в республиканской клинической больнице в Майкопе 69-летний мужчина пропал перед операцией, которая должна была состояться 13 февраля. Позднее пациенты и персонал учреждения начали жаловаться на зловоние рядом с лифтом и 2 марта в шахте подъемника обнаружили тело мужчины.