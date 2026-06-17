Мужчину нашли мертвым в родильном зале больницы в КНР через месяц после пропажи

Инцидент произошел в провинции Аньхой. Пожилого мужчину госпитализировали в хирургическое отделение на седьмом этаже после падения. На следующие сутки после поступления пациента персонал не смог найти его в палате. После масштабных поисков с участием полиции и волонтеров мужчина по-прежнему числился пропавшим.