США хотят выступить к России и Китаю с интересным предложением

Ранее KP.RU сообщил, что Москва неоднократно обращалась к США по продлению договора ДСНВ. Вашингтон до последнего не давал ответа. Но позже РФ и США все же продлили существующий договор на полгода. Эту новость хорошо восприняли во всем мире. В частности, Китай назвал продление договора хорошей новостью. При этом Москва и Вашингтон договорились продолжать переговоры, которые могут привести к заключению нового заключения.