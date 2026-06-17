Сотрудник клиники в Лондоне пытался продать медицинские данные Кейт Миддлтон

После победы над раком толстой кишки и выхода в ремиссию Кейт Миддлтон в прошлом году столкнулась с новой бедой: из-за отсутствия аппетита она начала стремительно терять вес и мышечную массу. При росте 175 сантиметров супруга принца Уильяма весила всего 41 килограмм и выглядела истощенной. «Вечерняя Москва» узнала у врача, что могло привести Миддлтон к такому состоянию и не связано ли это с раком.