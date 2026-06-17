Сотрудник клиники в Лондоне пытался продать медицинские данные Кейт Миддлтон

Сотрудник частной лондонской клиники, где проходила лечение от онкологии принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, пытался незаконно получить и продать ее медицинские данные за денежное вознаграждение. Об этом сообщили в Sky News со ссылкой на Управление комиссара по информации Великобритании (ICO).
В ведомстве отметили, что в деле фигурировала «крайне чувствительная личная информация».
По результатам расследования ICO вынесло сотруднику официальное предупреждение, он был уволен. При этом никаких системных нарушений в работе клиники надзорный орган не выявил. Представители медучреждения заверили, что инцидент был единичным и не связан с недостатками в защите данных, пишет издание.
После победы над раком толстой кишки и выхода в ремиссию Кейт Миддлтон в прошлом году столкнулась с новой бедой: из-за отсутствия аппетита она начала стремительно терять вес и мышечную массу. При росте 175 сантиметров супруга принца Уильяма весила всего 41 килограмм и выглядела истощенной. «Вечерняя Москва» узнала у врача, что могло привести Миддлтон к такому состоянию и не связано ли это с раком.