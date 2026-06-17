Движение по Ларина будут поэтапно ограничивать в Нижнем Новгороде

Это связано с переустройством инженерных сетей и строительством транспортной развязки. Ограничения будут вводить в районе дома № 13 по ул. Ларина с 18 июня. На первом этапе будут перекрыты три полосы в направлении выезда из города. Движение сохранят по двум полосам в каждом направлении.