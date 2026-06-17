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Автоэксперт раскрыл, чем опасны сильные дожди для автомобиля

В Москве и Подмосковье идут сильные дожди.

В Москве и Подмосковье идут сильные дожди. Уже в начале недели выпала половина месячной нормы осадков. Такая погода опасна не только для пешеходов, но и для владельцев автомобилей. Автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов в беседе с 360.ru рассказал, как защитить машину в ливень.

Осипов уточнил, что автомобиль может передвигаться в любую погоду, но водителю важно сохранять над ним контроль. При сильном дожде машина можетс скользить или потерять устойчивость: прежде всего в поворотах или при разгонах, торможении. В такой ситуации, по словам эксперта, нужно деражть большую дистанцию от других автомобилей.

Главная опасность для машины заключается в так называемом гидроударе, когда вода попадает в двигатель через систему воздухозаборников, расположенную у многих машин в районе переднего бампера, что приводит к поломке силового агрегата.

Осипов рекомендует избегать глубоких луж. Безопасная глубина определяется дорожным просветом — до 12−14 см. Если вода выше середины колеса, то лучше не рисковать. Двигаться нужно медленно и плавно, чтобы не залить выхлоп.

Если автомобиль оказался в воде, и она доходит примерно до уровня глушителя, то есть шанс его завести. Однако как только вода поднимется выше выхлопной трубы — то делать этого ни в коем случае нельзя. Сначала машину нужно вытащить.

Если машина долго стоит в воде, то влага наверняка просочится в салон через разные щели. Это в будущем приведет к неприятному запаху плесени и появлению ржавчины.

Ранее автоэксперт из Ростова рассказал, как уберечь машину от жаркой погоды летом.

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