Герой Советского Союза Юрий Бабанский встретился с журналистами НОИЦ

Сегодня, 17 июня, гостем Нижегородского областного информационного центра стал легендарный пограничник, Герой Советского Союза генерал-лейтенант Юрий Бабанский. Свой подвиг он совершил в марте 1969 года на острове Даманском. Воспоминаниями он поделился с журналистами.
Визит героя в Нижний Новгород организовала областная общественная организация ветеранов пограничной службы «Нижегородский пограничник». В НОИЦ Юрий Бабанский приехал, несмотря на плотный график. В программе визита Героя Советского Союза были посещение Аллеи пограничной славы в Парке Победы, памятника-стелы «Пограничникам всех поколений посвящается…», участие в церемониях возложения цветов, встречи с ветеранами пограничной службы и членами их семей, представителями патриотических организаций, молодёжью.
На встрече с журналистами НОИЦ Юрий Бабанский рассказал о событиях марта 1969 года на острове Даманском.
В то время шли переговоры с китайской стороной о демаркации границы.
«Руководство нашей страны стремилось решить вопрос мирным путём. У нас на пограничной заставе постоянно проходили инструктажи: не вздумайте стрельнуть, не вздумайте чем-то спровоцировать. Не выдавали боеприпасы, забирали автоматы», — рассказал Юрий Бабанский.
Однако, по словам гостя НОИЦ, несмотря на ведение переговоров, «рос болевой нарыв».2 марта 1969 года произошло нарушение нашей Государственной границы. Начался бой.
«Когда ты видишь, как твои товарищи гибнут, кровь на льду, что делать? Защищаться», — поделился Юрий Бабанский.
Он, 20-летний младший сержант, оказался из выживших старшим по званию и принял командование на себя.
«Я просто делал то, чему нас девять месяцев учили в сержантской школе, — рассказал гость НОИЦ. — Составить план охраны Государственной границы, распределить обязанности, прикрыть наиболее опасные участки, использовать собак, технику, приборы ночного видения — всему этому нас учили. И когда грянул гром, я был внутренне, подсознательно к этому готов. Нас учили: как командир ты должен принять решение. Я принял решение».
Юрий Бабанский признаётся: страха не было. Боеприпасов было мало, но младший сержант Бабанский организовал стрельбу так, что их хватило.
«Благодаря этому мы выстояли», — сказал он.
Бой шёл около 1 часа 40 минут, после чего пришло подкрепление.
«На нашей заставе в живых остались пять человек. Как я вернулся на заставу, не знаю. В памяти этого не осталось, — признался гость НОИЦ. — Лёг на кровать. На час-полтора забылся. Очнулся — в комнате отдыха ребята на гитаре играют, поют. Мне это показалось странным. Потом узнал, что психологи в таких случаях говорят: защитная реакция организма».
Всего в ходе конфликта на острове Даманском в марте 1969 года погибли 49 наших пограничников.
«Больше всего — 11 человек — из моей Кемеровской области», — рассказал Юрий Бабанский.
Сейчас в Кемерове началось строительство мемориала, посвящённого их памяти.
В Нижнем Новгороде в основание памятника «Пограничникам всех поколений посвящается…» заложены капсулы с землёй с мест пограничной славы, в том числе с острова Даманский.
Генерал-лейтенант Юрий Бабанский высоко оценил работу по сохранению памяти о подвигах пограничников, передаче традиций, военно-патриотическому воспитанию в Нижегородской области.
В завершение своего визита в НОИЦ Юрий Бабанский познакомился с нашими изданиями. Примечательно, что сегодня отмечается 109-летие газеты «Нижегородская правда». Приезд легендарного пограничника стал настоящим подарком для редакции.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что ветеран СВО Равиль Равилов провел Урок мужества для нижегородских школьников.