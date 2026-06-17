Герой Советского Союза Юрий Бабанский встретился с журналистами НОИЦ

«Я просто делал то, чему нас девять месяцев учили в сержантской школе, — рассказал гость НОИЦ. — Составить план охраны Государственной границы, распределить обязанности, прикрыть наиболее опасные участки, использовать собак, технику, приборы ночного видения — всему этому нас учили. И когда грянул гром, я был внутренне, подсознательно к этому готов. Нас учили: как командир ты должен принять решение. Я принял решение».