НОИЦ станет одной из локаций культурного забега РУТС

21 июня НОИЦ примет участие проведении культурного забега РУТС (16+) и станет одной из его площадок. Участникам забега проведут экскурсию по медиахолдингу.
На месте их встретит робот-корреспондент Виктор Медиа. Он с радостью поддержит разговор, пошутит с посетителями и расскажет об истории медиацентра.
Одним из мест, куда отправятся участники РУТС, станет уникальный архив медиацентра. На сегодняшний день он хранит в себе историю за последние 109 лет. Так, желающие смогут рассмотреть и пролистать страницы оригинальных изданий.
Кроме того, во время забега по НОИЦ робот-корреспондент будет вести прямую трансляцию. Как будет происходить знакомство бегунов с медиацентром, зрители увидят в эфире группы ВК «Нижегородской правды».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что «Нижегородская правда» стала победителем конкурса «10 лучших газет России».