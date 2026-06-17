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НОИЦ станет одной из локаций культурного забега РУТС

В медиацентре участники РУТС смогут рассмотреть страницы оригинальных изданий во время экскурсии по архиву.

Источник: Нижегородская правда

21 июня НОИЦ примет участие проведении культурного забега РУТС (16+) и станет одной из его площадок. Участникам забега проведут экскурсию по медиахолдингу.

На месте их встретит робот-корреспондент Виктор Медиа. Он с радостью поддержит разговор, пошутит с посетителями и расскажет об истории медиацентра.

Одним из мест, куда отправятся участники РУТС, станет уникальный архив медиацентра. На сегодняшний день он хранит в себе историю за последние 109 лет. Так, желающие смогут рассмотреть и пролистать страницы оригинальных изданий.

Кроме того, во время забега по НОИЦ робот-корреспондент будет вести прямую трансляцию. Как будет происходить знакомство бегунов с медиацентром, зрители увидят в эфире группы ВК «Нижегородской правды».

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что «Нижегородская правда» стала победителем конкурса «10 лучших газет России».