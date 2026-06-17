Девять рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 17 июня

Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 19−30 перенесены два рейса в Сочи авиакомпании «России». Еще один задержанный в Сочи рейс осуществляется авиакомпанией Nordwind. Три задержанных на прилет рейса из Сочи также относятся к этим авиакомпаниям.