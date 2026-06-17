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Девять рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 17 июня

Шесть задержанных рейсов относятся к сообщению с Сочи.

Источник: Время

В нижегородском аэропорту 17 июня задерживаются девять рейсов.

Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 19−30 перенесены два рейса в Сочи авиакомпании «России». Еще один задержанный в Сочи рейс осуществляется авиакомпанией Nordwind. Три задержанных на прилет рейса из Сочи также относятся к этим авиакомпаниям.

Кроме того, позднее вылетит из Нижнего Новгорода в Анталью самолет «Уральских авиалиний».

Также задержаны два рейса на прилет: S7 — из Новосибирска и AlMasria — из Шарм-эль-Шейха.

Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности введен в Нижегородской области 17 июня.