Девять рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 17 июня

В нижегородском аэропорту 17 июня задерживаются девять рейсов.
Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 19−30 перенесены два рейса в Сочи авиакомпании «России». Еще один задержанный в Сочи рейс осуществляется авиакомпанией Nordwind. Три задержанных на прилет рейса из Сочи также относятся к этим авиакомпаниям.
Кроме того, позднее вылетит из Нижнего Новгорода в Анталью самолет «Уральских авиалиний».
Также задержаны два рейса на прилет: S7 — из Новосибирска и AlMasria — из Шарм-эль-Шейха.
Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности введен в Нижегородской области 17 июня.