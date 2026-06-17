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Старший помощник Сергея Филипенко назначен заместителем прокурора Воронежской области

Заместителем прокурора Воронежской области назначен старший советник юстиции Александр Черкасов. Информация об этом появилась на сайте регионального ведомства. В последние годы господин Черкасов работал старшим помощником прокурора Саратовской области Сергея Филипенко по особым поручениям. Сам господин Филипенко должен возглавить воронежский надзор уже в ближайшее время.

Источник: Коммерсантъ

Заместителем прокурора Воронежской области назначен старший советник юстиции Александр Черкасов. Информация об этом появилась на сайте регионального ведомства. В последние годы господин Черкасов работал старшим помощником прокурора Саратовской области Сергея Филипенко по особым поручениям. Сам господин Филипенко должен возглавить воронежский надзор уже в ближайшее время.

Александр Черкасов родился в 1981 году в Астрахани. В 2003-м окончил Саратовскую государственную академию права. Карьеру начинал в Костромской области в должности следователя Шарьинской межрайонной прокуратуры. К 2011 году стал Шарьинским межрайонным прокурором. В 2016-м занял пост заместителя прокурора Макарьевского района.

С 2017 года господин Черкасов работал в Саратовской области. Сначала — старшим помощником, затем — заместителем прокурора Ленинского района Саратова. В 2021 году был назначен старшим помощником прокурора Саратовской области по особым поручениям. По информации с сайта прокуратуры Воронежской области, в должности зампрокурора региона состоит с 8 июня 2026 года.

Вчера, 16 июня, Совет Федерации поддержал и направил на согласование президенту кандидатуру Сергея Филипенко на пост руководителя прокуратуры Воронежской области. Господин Филипенко ответил на вопросы представителей верхней палаты парламента: большинство из них ограничились словами поддержки, но некоторые сенаторы поинтересовались планами и результатами работы на прошлом месте. Сергей Филипенко уточнил, что уже ознакомился с состоянием преступности и социально-экономической ситуацией в Воронежской области, а также подчеркнул, что намерен сделать акцент на борьбе с коррупцией и исполнении бюджетного законодательства.

Подробнее — в материале «Ъ-Черноземье» «Это настоящий прокурор».