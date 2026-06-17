Старший помощник Сергея Филипенко назначен заместителем прокурора Воронежской области

Вчера, 16 июня, Совет Федерации поддержал и направил на согласование президенту кандидатуру Сергея Филипенко на пост руководителя прокуратуры Воронежской области. Господин Филипенко ответил на вопросы представителей верхней палаты парламента: большинство из них ограничились словами поддержки, но некоторые сенаторы поинтересовались планами и результатами работы на прошлом месте. Сергей Филипенко уточнил, что уже ознакомился с состоянием преступности и социально-экономической ситуацией в Воронежской области, а также подчеркнул, что намерен сделать акцент на борьбе с коррупцией и исполнении бюджетного законодательства.