Россиянам рассказали о новой уловке мошенников: под ударом выпускники школ и их родители

Министр просвещения Сергей Кравцов предупредил о новой уловке мошенников. Отмечается, что аферисты рассылают смс и ссылки на фальшивые сайты о досрочной проверке баллов ЕГЭ. В Минпросвещении призвали доверять только официальным источникам, ведь эта афера ставит под удар выпускников школ и их родителей.