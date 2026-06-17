Ведущий летчик-испытатель «Антонова» Загорулько погиб в катастрофе на Украине

15 мая в ходе воздушного боя с украинскими военнослужащими российские войска сбили самолет F-16 над Сумской областью. Около 11:00 жители города Кролевца услышали сильный взрыв, а до этого самолет ВСУ с подвешенными ракетами, которые можно было увидеть с земли, пролетел над городом в сторону востока.