Ведущий летчик-испытатель «Антонова» Загорулько погиб в катастрофе на Украине

В результате крушения фронтового бомбардировщика Су-24М Вооруженных сил Украины в Хмельницкой области погиб один из ведущих летчиков-испытателей украинского государственного предприятия «Антонов» майор Богдан Загорулько. Об этом в среду, 17 июня, сообщили местные СМИ.
По данным журналистов, Загорулько был одним из ведущих летчиков-испытателей предприятия и получил широкую известность благодаря выполнению фигуры высшего пилотажа «бочка» на индийском военно-транспортном самолете Ан-32RE. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Загорулько мобилизовали в Воздушные силы ВСУ, где он освоил Су-24М, передает ТАСС.
Ранее в пресс-службе Воздушных сил ВСУ сообщили, что перед авиакатастрофой Богдан Загорулько и старший лейтенант Богдан Бабенко выполняли задания на Хмельничине, они оба погибли. В результате крушения самолета никто из гражданских лиц не пострадал, сообщил портал Life.ru.
15 мая в ходе воздушного боя с украинскими военнослужащими российские войска сбили самолет F-16 над Сумской областью. Около 11:00 жители города Кролевца услышали сильный взрыв, а до этого самолет ВСУ с подвешенными ракетами, которые можно было увидеть с земли, пролетел над городом в сторону востока.