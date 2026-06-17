Фестиваль «Крылья Пармы» состоится в первую субботу июля

Фестиваль «Крылья Пармы» проводился в Перми с 2009 года и стал одним из крупнейших массовых мероприятий в Прикамье. В разное время его хедлайнерами, «Русских Витязей» и «Первого полета» были АГВП «Русь» и «Стрижи». В прошлом году фестиваль посетили более 42 тыс. человек.