Против водителя, насмерть сбившего пенсионера в посёлке под Калининградом, возбудили дело

Авария произошла на улице Советской. Мужчина ехал в сторону Холмогоровки и на нерегулируемом перекрёстке сбил 85-летнего пешехода, который переходил дорогу не по зебре. От тяжёлых травм пенсионер скончался на месте до приезда скорой помощи.