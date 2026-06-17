Почему от нервов портятся зубы: объяснение стоматолога

Плюс ко всему тревожность часто «бьет» по желудку: появляются изжога и рефлюкс, а кислота дополнительно разрушает эмаль. Добавляются и бытовые привычки — тянет на сладкое, хочется что-то постоянно жевать, и все это тоже ускоряет проблемы с зубами.