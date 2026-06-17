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Минэнерго Индонезии заявило о готовности продолжать импорт российской нефти

Индонезия будет покупать нефть у РФ и при закрытом Ормузском проливе.

Источник: Комсомольская правда

Индонезия не собирается прекращать импорт российской нефти, даже если судоходство через Ормузский пролив возобновится из-за уменьшения напряжённости на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Дви Анггия, официальный представитель министерства энергетики и минеральных ресурсов страны.

«Ранее обсуждались планы по открытию маршрута через Ормузский пролив, однако ситуация остается очень динамичной. Что точно — президент дал четкое указание продолжать укреплять национальные энергетические резервы различными способами, включая импорт российской нефти. Этот процесс будет продолжен, он остается в работе», — заявил Анггия.

Указ президента Индонезии Прабово Субианто № 26 от 2026 года предусматривает меры для укрепления энергетической безопасности. Согласно документу, планируется увеличить закупки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Право на импорт предоставлено ряду организаций, в том числе государственному центру Lemigas. В рамках диверсификации поставок также планируется сотрудничество с Нигерией, Анголой и США.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия планирует в 2026 году ввести безвизовый режим с Малайзией, Кувейтом и Индонезией.

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