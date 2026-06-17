В Красноярском крае создадут образовательный кластер по обработке золота

Новый образовательный кластер по добыче и обработке золота «Высшая проба» откроют в Красноярском крае с 1 сентября 2026 года, сообщили в министерстве образования региона. Подготовка будущих специалистов для основных отраслей экономики — одна из задач федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Базовыми учебными заведениями нового кластера станут Канский политехнический колледж, техникум горных разработок имени В. П. Астафьева в поселке Ирша, Енисейский многопрофильный техникум и Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий. В качестве партнера-работодателя выступит компания «Полюс». Учащихся планируют готовить по 13 направлениям. Среди них — технология аналитического контроля, компьютерные системы, открытые горные работы, сетевое администрирование и другие. Первый поток будущих специалистов для золотодобывающей отрасли составит 300 человек.
Компания «Полюс» со своей стороны профинансирует открытие новых лабораторий и мастерских. Эксперты предприятия будут участвовать в образовательном процессе. Они расскажут учащимся о работе с передовым оборудованием и технологиями по производству золота.
«Масштабные задачи по развитию горно-обогатительного производства требуют постоянного притока молодых талантов. Мы усиливаем подготовку ключевых специалистов — электромонтеров, слесарей, лаборантов, электрогазосварщиков. Мы хотим, чтобы учеба стала для ребят максимально прикладной и открыла им прямой путь в команду “Полюса”», — подчеркнул вице-президент по производству и технической политике «Полюса» Дмитрий Чернов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.