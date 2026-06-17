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Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за курс в ходе войны США с Ираном

Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин сохраняли нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина и Си Цзиньпина за нейтралитет Москвы и Пекина в конфликте США и Израиля с Ираном.

«Я хочу поблагодарить президента Китая Си. Он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я высоко это ценю. И я хочу поблагодарить Владимира Путина. Он сохранял нейтралитет. Они могли сделать это для нас намного более сложным», — резюмировал глава Белого дома, выступая перед журналистами на саммите G7.

Напомним, США, Иран и Пакистан подтвердили соглашение о прекращении войны на Ближнем Востоке. Подписание состоится в Швейцарии 19 июня. Во время 60-дневного перемирия будут обсуждаться ядерная программа Ирана и прекращение морской блокады США. Также планируется остановить военные операции на всех фронтах, включая Ливан.

Напомним, конфликт в Иране начался 28 февраля 2026 года. Сейчас страны близки к его завершению. Однако в Тегеране подчеркнули, что если Израиль начнет атаки на Ливан, то соглашение потеряет силу.

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