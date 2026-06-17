Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье стабилизировали кадровый состав сферы здравоохранения

Обеспеченность врачами выросла в 25 муниципалитетах региона.

Источник: Комсомольская правда

Комитет по бюджету краевого парламента рассмотрел ситуацию кадровым обеспечением сфкры здравоохранения Прикамья. На заседании краевой Минздрав привел контрольные цифры.

В государственных учреждениях региона по состоянию на 1 января 2026 года работают 8 839 врачей и 18 379 специалистов со средним медицинским образованием. В Прикамье удалось достичь стабилизацию кадрового состава.

Для привлечения и закрепления медицинских кадров действуют единовременные выплаты до 2 млн руб., компенсация аренды жилья — до 10 тыс. руб. ежемесячно для медсестер, трудоустраивающихся в медучреждения Перми, бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Также реализуется проект «Краевая ординатура».

Обеспеченность врачами выросла в 25 муниципалитетах Пермского края, средним медперсоналом — в 20 территориях.