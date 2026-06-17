В Прикамье стабилизировали кадровый состав сферы здравоохранения

Комитет по бюджету краевого парламента рассмотрел ситуацию кадровым обеспечением сфкры здравоохранения Прикамья. На заседании краевой Минздрав привел контрольные цифры.
В государственных учреждениях региона по состоянию на 1 января 2026 года работают 8 839 врачей и 18 379 специалистов со средним медицинским образованием. В Прикамье удалось достичь стабилизацию кадрового состава.
Для привлечения и закрепления медицинских кадров действуют единовременные выплаты до 2 млн руб., компенсация аренды жилья — до 10 тыс. руб. ежемесячно для медсестер, трудоустраивающихся в медучреждения Перми, бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Также реализуется проект «Краевая ординатура».
Обеспеченность врачами выросла в 25 муниципалитетах Пермского края, средним медперсоналом — в 20 территориях.