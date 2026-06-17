В Прикамье стабилизировали кадровый состав сферы здравоохранения

Для привлечения и закрепления медицинских кадров действуют единовременные выплаты до 2 млн руб., компенсация аренды жилья — до 10 тыс. руб. ежемесячно для медсестер, трудоустраивающихся в медучреждения Перми, бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Также реализуется проект «Краевая ординатура».