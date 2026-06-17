Российские танцоры забрали 10 из 12 медалей на Кубке мира

Турнир прошёл при поддержке Министерства спорта России, Департамента спорта Москвы и фонда «Стань чемпионом». И, судя по эмоциям участников, по плотности расписания, по количеству медалей и по тому, как аплодировал зал, «В ритмах лета» уже можно считать новой точкой отсчёта для танцевального спорта в России.