ЦБ Армении: Ограничения на экспорт в Россию могут сократить ВВП на два процента

ВВП Армении может сократиться на два процента на фоне ограничений со стороны России на импорт армянской продукции. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил председатель Центрального банка республики Мартын Галстян.
— Наш общий товарный экспорт в Россию составляет около 6 процентов ВВП. Но проблемы в основном касаются сельскохозяйственных товаров и небольшого числа отраслей обрабатывающей или пищевой промышленности. Поэтому при негативном развитии событий это может привести к сокращению ВВП вплоть до 2 процентов, — сказал он.
Руководитель отдела денежно-кредитной политики ЦБ Армении Вазген Погосян также отметил, что масштаб негативного эффекта для страны будет зависеть от продолжительности ограничений, передает News.am.
В России постепенно начали исчезать армянские товары с полок магазинов. 22 мая Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот всех партий армянской минеральной воды из-за нарушений обязательных требований. 23 мая по той же причине была приостановлена реализация алкогольной продукции. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, как будут развиваться отношения России и Армении в ближайшее время.