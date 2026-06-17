ЦБ Армении: Ограничения на экспорт в Россию могут сократить ВВП на два процента

— Наш общий товарный экспорт в Россию составляет около 6 процентов ВВП. Но проблемы в основном касаются сельскохозяйственных товаров и небольшого числа отраслей обрабатывающей или пищевой промышленности. Поэтому при негативном развитии событий это может привести к сокращению ВВП вплоть до 2 процентов, — сказал он.