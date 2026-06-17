Школу искусств в крымском селе Победном оснастили новыми инструментами

Качественные музыкальные инструменты закупили для Победненской детской школы искусств в Крыму при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в администрации Джанкойского района.
Для воспитанников учреждения приобрели аккордеон «Тула», рояль и пианино марки «Н. Рубинштейн», конденсаторный микрофон и необходимую музыкальную литературу. Благодаря этому образовательный процесс в школе станет еще более эффективным и увлекательным. С помощью новых музыкальных инструментов ребята смогут полнее раскрыть творческий потенциал и добиться успехов в искусстве.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.