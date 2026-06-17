Воронежцам покажут летопись театральной жизни длиной в 240 лет

18 июня в театре драмы пройдет презентация книги «Театральная жизнь Воронежской губернии 1787−2023». Том, посвященный истории театров региона, написал архивариус Кольцовского театра Николай Тимофеев. Театровед в 2018 году в результате работы в госархивах документально доказал, что воронежский драмтеатр основан в 1787-м году, на 15 лет ранее, чем считалось до этого.